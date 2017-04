Телеведущий Билл О'Райли уволен с канала Fox News

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Райли покинет место работы, заявили в компании 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал, передает Интерфакс.

"После тщательного и внимательного рассмотрения ситуации, компания и Билл О'Райли договорились, что Билл О'Райли не будет возвращаться в Fox News Channel", — говорится в сообщении компании.

Официальные причины увольнения не раскрываются. Как сообщает The Washington Post, увольнение произошло на фоне оттока от канала десятков рекламодателей после публикации статьи в The New York Times о домогательствах О'Райли к пяти женщинам. Позже им выплатили в общей сложности $13 млн за молчание о поведении телеведущего. О'Райли уволили спустя девять месяцев после того, как его бывший начальник, главный исполнительный директор Fox News Роджер Эйлс, лишился работы также из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Аналитическая программа "Фактор О'Райли" будет выходить в эфир под названием "Фактор" и с другим ведущим.

В России Билл О'Райли стал скандально известен после того, как в интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал российского лидера Владимира Путина "убийцей". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбительной реплику журналиста и попросил Fox News извиниться. В ответ О'Райли заявил, что извинений придется подождать до 2023 года.