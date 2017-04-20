Антиправительственные протесты в Венесуэле: Есть погибшие
2017-04-20 09:12 | www.oxu.az | 3
Два человека погибли в ходе антиправительственных протестов в Венесуэле.
Во время массовых протестов в Венесуэле в среду, 19 апреля, от выстрела в голову погиб 17-летний участник демонстрации.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AFP.
По данным агентства, одним из погибших стал 17-летний молодой человек: его застрелил мужчина на мотоцикле, который также распылил на толпу слезоточивый газ.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро ввёл в действие так называемый план Zamora, чтобы не допустить государственного переворота.
Более 400 человек задержали венесуэльские правоохранительные органы во время масштабных антиправительственных манифестаций в среду.
“К настоящему времени более 400 человек арестованы по всей территории Венесуэлы”, — написал А.Ромеро на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Таким образом, общее количество задержанных на акциях протеста с начала апреля достигла почти тысячи человек.