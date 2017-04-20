Туркменистан планирует экспортировать электроэнергию в страны Кавказа

2017-04-20 09:19 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан планирует экспортировать электроэнергию в страны Кавказа через территорию Ирана, пишет газета Нейтральный Туркменистан.

В целях увеличения экспорта электроэнергии планируется строительство высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) Мары–Сарахс–Мешхед (Иран) и Балканабат–Гонбад (Иран).

"Ввод данных линий даст возможность нарастить экспорт электроэнергии в Иран, а также осуществлять её транзит через иранскую энергосистему в Турцию и страны Кавказа",- сказано в статье.

Есть также планы сооружения ЛЭП в районе магистрального газопровода по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). На перспективу предусмотрены поставки в Таджикистан и Пакистан и расширение экспорта в Афганистан.

Производство электроэнергии в Туркменистане к 2020 году составит более 26 миллиардов киловатт-часов, её экспорт - почти 6,1 миллиардов киловатт-часов, а инвестиции в развитие отрасли превысят 5 миллиардов долларов США, пишет Нейтральный Туркменистан.

В настоящее время в энергосистему Туркменистана входят 13 электростанций суммарной установленной мощностью 5432,4 мегаватта, на которых эксплуатируются 14 паротурбинных и 32 газотурбинных блока, а также 3 гидротурбины на «Гиндукушской» гидроэлектростанции.

Все тепловые электростанции работают на природном газе от ближайших газовых месторождений страны, а в качестве резервного топлива используются мазут и дизельное топливо нефтеперерабатывающих заводов.

По итогам 2016 года в Туркменистане было произведено более 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 5 процентов выше уровня 2015 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)