Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы

2017-04-20 09:19 | www.oxu.az | 2

Ответные четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Европы пройдут в четверг в четырех европейских городах.

Как передает Oxu.Az, в Стамбуле сыграют местный «Бешикташ» и французский «Лион». Первый матч «Лион» выиграл со счетом 2:1, однако главными событиями матча стал выход на поле сотен болельщиков хозяев, которые таким образом спасались от бомбардировки файерами со стороны турок. Гости оказались едва ли не в большинстве на стадионе в Лионе, и проведение матча оказалось под угрозой - его начало было задержано почти на час. Теперь «Лиону» придется играть в Стамбуле на 42-тысячной «Бешикташ-Арене».

Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с бельгийским «Андерлехтом», первая игра завершилась со счетом 1:1. «Манчестер Юнайтед» является одним из самых титулованных клубов Европы, который трижды выиграл Кубок европейских чемпионов, а в 1991 году - Кубок обладателей кубков. Однако ни Кубок УЕФА, ни Лигу Европы ранее манкунианцы не выигрывали.

«Сельта» из Виго отправится в бельгийский Генк в гости к местному клубу, победив на своем поле со счетом 3:2. При этом в чемпионате Испании «Сельта» идет лишь 10-й, фактически потеряв шансы на еврокубковую зону. «Генк» же занял восьмое место на первом этапе чемпионата Бельгии, не попав в шестерку команд, которая разыграет медали и довольствовавшись матчами за право выступить в Лиге Европы. Победитель этого противостояния впервые в своей истории выйдет в полуфинал еврокубкового турнира.

Лучшего результата из всех четвертьфиналистов в первой игре добился «Аякс» из Нидерландов, который на своем поле со счетом 2:0 победил немецкий «Шальке». «Шальке» переживает не лучшие времена, в апреле выиграв лишь один матч из пяти и занимая 11-е место в чемпионате Германии.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне. Полуфинальные матчи состоятся 4 и 11 мая, финал запланирован на 24 мая в Стокгольме.

Э.Ш.