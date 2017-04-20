В Ташкенте состоялось открытие барельефа азербайджанского поэта – ФOТО

2017-04-20 09:30 | www.oxu.az | 3

В Ташкенте, на фасаде здания дома, где жил азербайджанский поэт, член Объединения писателей Узбекистана Ихтияр Рза, установлена мемориальная доска.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, открытие мемориальной доски состоялось в рамках проекта Центра азербайджанской культуры при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

На церемонии директор Центра Самир Аббасов отметил, что азербайджанцы всегда были активны в общественно-культурной жизни Узбекистана, их творчество давало толчок развитию дружеских связей между двумя странами.

С. Аббасов рассказал о наследии известных азербайджанцев в Узбекистане, а также о творчестве Ихтияра Рзы.

Исполнительный директор Общества дружбы Узбекистана и Азербайджана Гюльбахар Ашурова коснулась роли азербайджанцев в развитии Узбекистана.

Отметим, что Ихтияр Рза проживал в районе Учтепе Ташкента в 1969-2012 гг.

A.C.

