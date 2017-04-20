Жительница Загаталы покончила с собой

2017-04-20 09:50 | www.oxu.az | 3

В Загатале покончила с собой 51-летняя женщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вчера около 4 часов дня жительница села Бахматли, 51-летняя Адиля Мурадова была доставлена в реанимационное отделение больницы с признаками отравления. В ходе обследования выяснилось, что Адиля долгие годы страдала нервным расстройством и приняла решение покончить с собой, выпив уксус.

Несмотря на усилия врачей, спасти Мурадову не удалось. Смерть наступила примерно в 8 часов вечера.

По факту в Прокуратуре Загатальского района ведется расследование.



Н.О.

