ВС Армении нарушили режим прекращения огня 112 раз

2017-04-20 09:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 112 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Бердаван, Барекамаван, Довех Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор, Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Бала Джафарли, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу, Агдам, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили, Гарагашлы, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.