Режим прекращения огня был нарушен 112 раз

2017-04-20 09:58 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Бердаван, Барекамаван, Довех Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор, Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Бала Джафарли, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу, Агдам, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили, Гарагашлы, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.