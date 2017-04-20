В Баку два человека получили пулевое ранение

2017-04-20 10:02 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Управлении полиции Сабаильского района, происшествие было зарегистрировано минувшей ночью на Сальянском шоссе.

Неизвестный ранил из охотничьего ружья двух человек – Багирова Аладдина Самеддин оглу (1986 г.р.) и Исмаилова Фируддина Теймур оглу (2000 г.р.).

Раненые были госпитализированы.

В результате проведенного расследования выяснилось, что виновником произошедшего является Турабов Солтан.

В настоящее время принимаются меры по его задержанию.