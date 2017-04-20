В Ширване по подозрению в кражах задержаны двое воров – ВИДЕО
2017-04-20 10:12 | www.oxu.az | 3
В Ширване по подозрению в кражах задержаны двое молодых людей, один из них несовершеннолетний. Выяснилось, что они совершали кражи из домов и объектов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, 24-летний Ильхам Дамиров и его несовершеннолетний сообщник подозреваются в совершении нескольких краж.
Задержанные признали свою вину.
Полиция изъяла украденные вещи в качестве вещественного доказательства. По факту ведется расследование.
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