В Ширване по подозрению в кражах задержаны двое воров – ВИДЕО

2017-04-20 10:12 | www.oxu.az | 3

В Ширване по подозрению в кражах задержаны двое молодых людей, один из них несовершеннолетний. Выяснилось, что они совершали кражи из домов и объектов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, 24-летний Ильхам Дамиров и его несовершеннолетний сообщник подозреваются в совершении нескольких краж.

Задержанные признали свою вину.

Полиция изъяла украденные вещи в качестве вещественного доказательства. По факту ведется расследование.

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Н.О.

