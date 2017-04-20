Туркменистан и ЕС укрепляют межпарламентские связи

2017-04-20 10:12 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Меджлисе (парламент) Туркменистана состоялась встреча с делегацией депутатов из стран-членов Европейского союза во главе с вице-председателем Европейского парламента Ришардом Чарнецки, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

Состоялся обмен мнениями о перспективах межпарламентского сотрудничества, была подчеркнута важность регулярных консультаций и встреч парламентариев. Особое внимание было уделено взаимодействию в областях гендерной политики, защиты людей с ограниченными возможностями здоровья, сказано в информации.

Во встрече также приняли участие специальный посол Европейского союза по странам Центральной Азии Петер Буриан и временный поверенный в делах ЕС в Туркменистане Любомир Фреборт.

Программой визита делегации Европейского парламента предусмотрен ряд встреч в ведомствах и общественных организациях страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)