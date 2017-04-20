В Баку пройдет азербайджано-турецкий бизнес-форум

2017-04-20 10:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пятого мая в Баку пройдет азербайджано-турецкий бизнес-форум, сообщает в четверг Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в первом квартале 2017 года достиг почти 553 миллионов долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлись 308,7 миллиона долларов.

За год товарооборот между двумя странами вырос более чем вдвое. При этом за тот же период экспорт в Турцию вырос в 5,2 раза.

(Автор: Азад Гасанли)

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