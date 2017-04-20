Тиллерсон назвал «стратегическое терпение» в отношении Ирана неудачным подходом

2017-04-20 10:20 | www.oxu.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал неудачным подходом «стратегическое терпение» в отношении Ирана и раскритиковал сделку с иранским руководством по ядерной программе, передает Oxu.Az со ссылкой на The Washington Post.

«Совместный всеобъемлющий план действий потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого», - сказал он.

Тиллерсон также назвал Иран главным государством — спонсором терроризма в мире и обвинил его в подрыве интересов США в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, а также в продолжающейся поддержке атак против Израиля.

В начале марта сообщалось, что глава МАГАТЭ Юкио Амано рассказал Тиллерсону о важности ядерной сделки с Ираном.

C.C.

