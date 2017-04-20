В UNEC усовершенствуется подготовка специалистов по внешней торговле

2017-04-20 10:19 | www.trend.az | 3

В UNEC состоялось заседание по вопросам республиканского совещания экспортеров ненефтяной продукции, состоявшегося в Евлахе под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Говоря о пользе, которую принесет стране развитие ненефтяного сектора, ректор, профессор Адалат Мурадов подчеркнул об оказании университетом поддержки государственной стратегии в этой сфере, целям, поставленным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и предпринимателям предприятий экспортной направленности на уровне университета.

Далее в ходе обсуждений были выслушаны мнения ученых относительно стимулирования ненефтяного сектора, был дан анализ предложениям относительно подготовки в UNEC специалистов по экспорту. Участники заседания положительно оценили предложение о создании центра, который сможет сосредоточить в себе деятельность в направлении экспорта ненефтяной продукции. Основная деятельностью центра, действующего при кафедре «Торговля и организация таможенного дела», будет заключаться в развитии в стране ненефтяной сферы, выступлении с предложениями, которые окажут поддержку в повышении экспортного потенциала.

Было отмечено, что в целях обеспечения подготовки кадров для этой сферы экономики в университете будет отведено место учебным планам экспортной направленности. Было подчеркнуто о значении методической поддержки, которую будет оказывать университет экспортерам, и поручена разработка принципов сотрудничества в этом направлении. Была дана положительная оценка внесенным предложениям по вопросу уделения в диссертационных работах еще большего внимания темам экспорта. Было принято решение о подготовке в Центре магистратуры и докторантуры, Школе бизнеса UNEC, Международном центре магистратуры и докторантуры специалистов в этой сфере, для этого создание новых специальностей, проведение широкомасштабных исследований в Научно-исследовательском институте экономических изысканий, в целях оказания поддержки компаниям-экспортерам организация работ по исследованию международных рынков.

По указанию А.Мурадова в форме оказания поддержки экспортерам предусматрвается в исследование внешних рынков привлечение преподавателей UNEC, бывших выпускниками престижных высших школ, в то же время студентов, продолжающих обучение в зарубежных университетах на основе программ двойного диплома.

В конце мероприятия было принято решение о приглашении в университет компаний-экспортеров и проведении круглых столов.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.