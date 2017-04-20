Иран направит 300 спортсменов в Баку для участия в Играх исламской солидарности

2017-04-20 10:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Триста спортсменов из Ирана примут участие в Играх исламской солидарности 2017 года, которые состоятся в Баку, сказал президент Национального олимпийского комитета Исламской Республики Иран Шахрох Шахнази.

Шахнази добавил, что иранские спортсмены будут соревноваться в 16 спортивных мероприятиях, сообщает информационное агентство Tasnim.

Исламские игры представляют собой захватывающее мульти-спортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которые состоятся с 8 по 22 мая в столице Азербайджана Баку.

Спортсмены из свыше пятидесяти исламских государств мира будут представлять свои страны в течение 10-дневных соревнований.

Федерация спортивной исламской солидарности (ISSF) несет ответственность за руководство и контроль над соревнованиями по нескольким видам спорта.

(Автор: Эльмира Таривердиева)