Новруз Мамедов: «Гибкая внешняя политика превратила Азербайджан в лидера на Южном Кавказе»

2017-04-20 10:31 | www.apa.az | 3

«В различных странах мира уже существует механизм международного попечения, который защищает интересы Азербайджана и его народа».

Как сообщает АПА, об этом говорится в статье заместителя руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующего отделом по внешним связям Новруза Мамедова, опубликованной в газете «Азербайджан».

По его словам, развитие этого процесса и сейчас занимает важное место в политике государства: «Наша страна, можно сказать, активно действует в рамках международных организаций. В результате этой деятельности в мире сформировался положительный образ Азербайджана и это представление уже устоявшееся. Можно считать, что это самое большое достижение внешней политики Азербайджана. В результате выполнения Азербайджаном предстоящих задач по внешней политике пошагово балансируются интересы основных геополитических сил в регионе и на глобальной арене. Это дает шанс защищать интересы Азербайджана, не попадая под давление какой-либо из этих стран.

Даже в самые кризисные периоды на Южном Кавказе Азербайджан за счет своих гибких реакций смог сохранить это равновесие. Это свидетельствует о том, что внешняя политика смогла найти точки компромисса между аспектами глобальной безопасности и аспектами региональной безопасности. Благодаря гибкости внешней политики Азербайджан за прошедший период поднялся на уровень государства-лидера на Южном Кавказе. На протяжении чуть более 20 лет наша страна заложила основу двух проектов международного значения в области энергетики, превратилась в одного из гарантов энергетической безопасности на региональной и глобальной плоскости. Азербайджан признается в качестве государства, который предлагает модель перспективного экономического сотрудничества, мультикультурализма, межкультурного и межрелигиозного диалога».