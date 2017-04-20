Прогноз: Горные реки выйдут из берегов

2017-04-20 10:32 | www.apa.az | 3

«Этой зимой процесс формирования снежного покрова в горных и предгорных частях азербайджанской территории Большого и Малого Кавказа в отличие от предыдущих лет начался 17-19 октября. Это с перерывами продолжилось в 3 декаде октября и в первой половине 3 декады ноября».

Как сообщает АПА, об этом говорится в прогнозе Национального департамента гидрометеорологии МЭПР в связи с определением снежных и водных запасов страны.

В прогнозе отмечено, что в связи с выпадением снега в декабре минувшего года, январе и первой половине февраля текущего года в горных и предгорных зонах сформировался еще больший, стабильный снежный покров. В высокогорных зонах было морозно, что привело к сохранению снежного покрова. Это сыграет основную роль в формировании периода половодья.

«Однако умеренная погода в марте и относительное повышение температуры в его 3 декаде привело к таянию снега в средне- и высокогорных зонах, в результате этого снежные запасы уменьшились. В результате работ по измерению снега в этом году в речных бассейнах Большого и Малого Кавказа было выявлено, что выпавших этой зимой снег превышал многолетнюю норму и прошлогодний показатель», - говорится в прогнозе.

Несмотря на то, что запасы снега в этом году превышают норму, а осадки в весенние месяцы будут меньше нормы, при ливневых дождях в период половодья некоторые реки Большого и Малого Кавказа могут выйти из берегов.

Ожидается, что количество осадков в весенне-летние месяцы (апрель-май-июнь) будут близки или несколько ниже многолетней нормы, средняя температура воздуха будет превышать норму на 0,5-1 градус.