Азербайджанка попала в список самых богатых женщин Кремля – ФОТО

2017-04-20 10:40 | www.oxu.az | 3

Forbes Woman назвал самых состоятельных жен российских чиновников.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на axar.az, при составлении рейтинга учитывались данные из опубликованных деклараций чиновников администрации президента, кабинета министров, членов Совфеда и депутатов Госдумы за 2016 год.

Самой богатой супругой признана жена депутата Госдумы Александра Некрасова – Елена Некрасова. Она уже входила в список состоятельных «вторых половин» в прошлом году, но теперь стала лидером. По имеющимся данным, ее доход составил 646 млн руб.

Второе место занимает Людмила Воробьева (жена зампреда Совета Федерации Юрия Воробьева) с доходом в 225,1 млн руб.

На третьей строчке – супруга члена комитета по регламенту и организации работы Госдумы Сергея Петрова, на четвертой – супруга члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Синяговского. Их доходы, как сообщается, составили 220,9 млн руб. и 187,8 млн руб. соответственно.

В первую десятку также попали жены члена комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Олега Грищенко, члена комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрия Смирнова, члена СФ от Ивановской области Валерия Васильева, члена комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Саблина, члена комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрея Чернышева.

Замыкает топ-10 жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – Татьяна Навка.

17-ю позицию в рейтинге занимает азербайджанка Зумруд Рустамова, супруга заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича – сумма ее годового дохода за 2016 год составила 60,5 миллионов рублей, в то время как доход ее супруга за прошлый год составляет 24,8 миллиона рублей.

З.Рустамова является заместителем генерального директора горнорудной компании «Полиметалл», занимающейся приоритетной разработкой золота в России, а также членом совета директоров ряда крупных российских предприятий. В прошлом она была заместителем министра имущественных отношений РФ.

Н.О.

