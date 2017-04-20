Телеканал «Россия 24» подготовил репортаж о Бакинском шопинг-фестивале – ВИДЕО

2017-04-20 10:47 | www.oxu.az | 3

Телеканал «Россия 24» подготовил репортаж о шопинг-фестивале в Баку.

Как передает Oxu.Az, в репортаже, подготовленном корреспондентом Андреем Шляпниковым, подчеркивается, что Азербайджан регулярно организовывает важные международные мероприятия. Автор расценивает проведение Бакинского шопинг-фестиваля как еще один шаг, направленный на привлечение туристов в страну.

Взятый из практики мирового туризма шопинг-фестиваль впервые на территории стран СНГ проходит именно в Баку. Проводимые в Турции, Сингапуре и Арабских Эмиратах шоппинг-фестивали способствовали росту притока туристов в эти страны. Министерство культуры и туризма Азербайджана намерено воспользоваться опытом этих государств, говорится в репортаже.

Особенностью бакинского фестиваля стало то, что системой возврата НДС - Tax Free - смогут воспользоваться не только зарубежные гости, но и граждане Азербайджана.

Н.О.

