0 Телеканал «Россия 24» подготовил репортаж о Бакинском шопинг-фестивале – ВИДЕО
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Телеканал «Россия 24» подготовил репортаж о Бакинском шопинг-фестивале – ВИДЕО

2017-04-20 10:47 | www.oxu.az | 3

Телеканал «Россия 24» подготовил репортаж о шопинг-фестивале в Баку. 

Как передает Oxu.Az, в репортаже, подготовленном корреспондентом Андреем Шляпниковым, подчеркивается, что Азербайджан регулярно организовывает важные международные мероприятия. Автор расценивает проведение Бакинского шопинг-фестиваля как еще один шаг, направленный на привлечение туристов в страну. 

Взятый из практики мирового туризма шопинг-фестиваль впервые на территории стран СНГ проходит именно в Баку. Проводимые в Турции, Сингапуре и Арабских Эмиратах шоппинг-фестивали способствовали росту притока туристов в эти страны. Министерство культуры и туризма Азербайджана намерено воспользоваться опытом этих государств, говорится в репортаже. 

Особенностью бакинского фестиваля стало то, что системой возврата НДС - Tax Free - смогут воспользоваться не только зарубежные гости, но и граждане Азербайджана.

Н.О.

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