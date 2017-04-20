Diplomatiс Сourier: Укрепление сотрудничества с Азербайджаном, поможет США улучшить отношения с Турцией и Израилем

2017-04-20 10:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты проявили бы мудрость, если бы сосредоточились на своих отношениях с Азербайджаном, пишет Даниэль Урчик - сотрудник мозгового центра Евразии и Восточной Европы по делам молодежи «Профессионалы во внешней политике» (YPFP). Он также является подрядчиком Министерства обороны США.

«Соединенным Штатам следует не только продолжать свои отношения с Азербайджаном, но и укреплять дипломатические, экономические отношения и отношения в сфере безопасности, чтобы в наибольшей степени расширить влияние США во всем регионе. Причин сосредоточиться на Азербайджане, … в частности от содействия энергетической безопасности до улучшения нарушенных отношений с такими странами, как Турция и Израиль», - пишет Урчик в статье опубликованной изданием Diplomatiс Сourier.

Конфликт между Азербайджаном и поддерживаемой Россией Арменией из-за оккупированной азербайджанской территории Нагорного Карабаха является примером того, как Россия использует «замороженный конфликт» для обеспечения своего влияния в ближнем зарубежье, пишет эксперт.

Предоставление поддержки США Азербайджану покажет другим евразийским странам, что Соединенные Штаты остаются приверженными сопротивлению попыткам России восстановить влияние над своим ближним зарубежьем, пишет Урчик.

Россия традиционно поддерживает Армению, но недавно предприняла усилия, чтобы сбалансировать свои отношения с экономически привлекательным Азербайджаном, пишет автор, добавляя, что Соединенные Штаты могут продемонстрировать сегодня, что даже при ограниченном бюджете на нужды внешней политики он ценит азербайджанскую дружбу

Религиозные и культурные связи Азербайджана с Ираном также делают его важной частью усилий Тегерана по восстановлению своего регионального влияния в соответствии с Объединенным всеобъемлющим планом действий заключенном в 2015 году, пишет эксперт.

Еще более важным аспектом отношений США и Азербайджана, является энергетическая дипломатия, говорится в статье. Согласно прогнозам, Трансанатолийский трубопровод, соединяющий Южно-Кавказский трубопровод с Трансадриатическим трубопроводом, будет введен в эксплуатацию к 2020 году. Прочные отношения с Азербайджаном обеспечат Соединенным Штатам достаточное влияние, чтобы воспрепятствовать намерениям Тегерана присоединиться к трубопроводу, если вновь возникнет необходимость введение санкций против Ирана, пишет автор.

При наличии сильных американо-азербайджанских отношений Соединенные Штаты могут помочь в урегулировании спора между Азербайджаном и Туркменистаном в отношении углеводородного месторождения Сердар (Туркмен)/ Кяпаз (Азери). Разрешение этого спора послужило бы толчком к строительству транскаспийского трубопровода, который соединил бы четвертые по величине запасы природного газа в мире и в обход России, пишет автор.

Наконец, тесные связи Азербайджана с Турцией и Израилем дают Соединенным Штатам возможность улучшить отношения с обеими странами, которые стали напряженными в последние несколько лет, пишет Урчик. Турцию и Азербайджан объединяют этнические, языковые и культурные связи, а Израиль имеет существенные отношения в области безопасности с Азербайджаном, говорится в статье. Израиль, несомненно, оценил бы дополнительную поддержку США одной из немногих стран с преимущественно мусульманским населением, с которой у нее настоящая дружба, пишет эксперт. США могут также оказать Азербайджану финансовую поддержку в приобретении дополнительных израильских вооружений, таких как противоракетная система «Железный купол» или беспилотные летательные аппараты Harop/Harpy, пишет Урчик.

Сосредоточив внимание на укреплении связей с Азербайджаном, Соединенные Штаты могут извлечь максимальную пользу из ограниченного финансирования Государственного департамента, пишет автор, добавляя, что Азербайджан является важным партнером в деле восстановления отношений с важными союзниками и обеспечению энергетической безопасности для Европы.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)