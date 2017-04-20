В Верховной раде будет поднят вопрос кражи в Украине принадлежащих азербайджанским компаниям автомобилей

2017-04-20 10:49 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщил руководитель украино-азербайджанской межпарламентской рабочей группы Максим Курячий.

М.Курячий отметил, что на основании обращения председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмета Джавадова, он направил руководителям правоохранительных органов страны официальный запрос: «На днях на мой запрос будет дан ответ, на основании которого я подниму этот вопрос на предстоящем пленарном заседании Верховной рады на следующей неделе. Подобные действия в отношении предпринимателей и компаний, принадлежащих стране, которая на протяжении многих лет является нашим другом, серьезно беспокоят нас. Азербайджанцы очень активны в жизни Украины, поэтому мы не можем допустить создания препятствий этому. Считаю, что Верховная рада примет во внимание этот вопрос и примет необходимые меры».

Отметим, в последние дни в Украине неизвестными было украдено около 18-ти тяжелотоннажных машин с грузом, принадлежащим азербайджанским компаниям Azərsun Holding, Veysəloğlu, Dapna LTD и пр. Отмечается, что материальная ценность каждой из грузовых машин составляет 200-300 тыс. долларов.