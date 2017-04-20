Минэкономики прокомментировало информацию о прекращении производства NAZ-Lifan

2017-04-20 10:54 | www.oxu.az | 3

Некоторые отечественные СМИ распространили не соответствующую действительности информацию о прекращении производства на Нахчыванском автомобильном заводе.

Как передает Oxu.Az, в пресс-службе Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики сообщили АЗЕРТАДЖ, что информация о прекращении производства автомобилей NAZ-Lifan не имеет под собой никаких оснований.

«За прошедший период текущего года в сфере производства Нахчыванского автомобильного завода были проведены работы по реконструкции, по этой причине в процессе производства возникла запланированная пауза.

В первом квартале 2017 год предприятие осуществило продажу моделей NAZ-Lifan 820 и Naz-Lifan 620.

Если в 2010 году на заводе производились четыре модели, то сейчас выпускается 15 моделей. Предприятие также ведет работы по расширению экспорта автомобилей в зарубежные страны», - отметили в министерстве.

У.А.

