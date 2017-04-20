В Раде поднимут вопрос о похищении азербайджанских грузовиков в Украине

2017-04-20 11:00 | www.oxu.az | 3

В Верховной Раде (парламенте) Украины поднимут вопрос о похищении грузов азербайджанских компаний в этой стране.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил глава украинско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы Максим Курячий.

Он отметил, что на основании обращения председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины отправил официальный запрос в правоохранительные органы страны:

«На днях на мой запрос будет дан ответ, на основании которого я вынесу этот вопрос на обсуждение пленарного заседания Рады на этой неделе. Считаю, что Верховная Рада возьмет этот вопрос под свой контроль, примет необходимые меры».

Отметим, что за последнее время в Украине похитили более 20 грузовиков с грузами, принадлежащими азербайджанским компаниям, в том числе «Azеrsun Holding», «Veysеloğlu», «Dapna LTD», «Epidomed». Стоимость груза в каждой машине оценивается в 200-300 тыс. долларов.

Н.О.

