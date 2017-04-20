Азербайджанский Kapital Bank предлагает автостраховку на кредитной основе

2017-04-20 10:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане, в филиалах Kapital Bank возможно приобрести в кредит продукт страховой компании PASHA Insurance по страхованию автомобилей. Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, все желающие могут приобрести полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в филиалах города Баку и Сумгайыт, Абшерон, а также в филиалах Гянджа, Лянкяран, Загатала, Хачмаз, Ширван, Гёйчай, Барда и Агсу.

Клиенты, получающие зарплату или пенсию посредством платежных карт Kapital Bank, могут приобрести страховой полис шестимесячным, беспроцентным и без комиссионным кредитом. Для оформления требуется технический паспорт автомобиля и удостоверение личности клиента. Сумму страховки программа автоматически вычисляет на основе данных автомобиля и владельца.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.