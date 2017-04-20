Новруз Мамедов: Гибкая внешняя политика сделала Азербайджан лидером на Южном Кавказе

2017-04-20 10:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Гибкая внешняя политика Азербайджана сделала страну лидером на Южном Кавказе. Об этом говорится в статье заместителя руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующего отделом по внешним связям Новруза Мамедова, опубликованной в официальной печати.

Азербайджан ведет интенсивную деятельность почти во всех международных структурах, и в ее результате в мире сформировался положительный образ Азербайджана как государства, отметил Новруз Мамедов.

По его словам, это можно считать одним из самых весомых успехов внешней политики Азербайджана.

За прошедшие более чем двадцать лет Азербайджан заложил основы двух проектов международного значения в энергетической сфере, став одной из стран, обеспечивающих энергобезопасность в региональном и глобальном масштабах, говорится в статье.

Как отметил Новруз Мамедов, Азербайджан также является государством, которое предлагает модель экономического сотрудничества, мультикультурализма, межкультурного и межрелигиозного диалога.