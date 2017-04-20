С Expressbank-ом UBER еще выгоднее!

2017-04-20 11:10 | www.oxu.az | 2

Expressbank объявляет о начале очередной акции! Держатели пластиковых карт Expressbank MasterCard/Maestro и Expresso, впервые зарегистрировавшиеся на UBER и совершившие платеж посредством карты, получат возможность воспользоваться 2-мя бесплатными проездами до 10 AZN (в общей сумме 20 AZN).

Для того, чтобы принять участие в данной акции необходимо скачать мобильное приложение UBER или же пройти регистрацию на сайте www.uber.com/Baku, выбрать MasterCard как способ оплаты и ввести промокод “MastercardBaku”. Скидка до 10-и AZN для первых двух проезов распространяется на всех новых пользователей UBER, привязавших карты Expressbank-а MasterCard и Expresso к своему аккаунту.

Кампания охватывает период 17.04.2017 - 17.07.2017.

Следут отметить, что для желающих стать владельцем пластиковых карт “Expressbank” стоимость Expresso составляет 5 AZN, стоимость Maestro составляет 6 AZN, а MasterCard Standart 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам бесплатно будет предоставлена банковская карта MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карточку MasterCard Platinum. Внесенную сумму можно обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания “Expressbank” входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.