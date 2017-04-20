Студенты UNEC в Excelsior Hotel & Spa Baku

2017-04-20 11:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Центра карьеры UNEC в рамках проекта «Преподаватель - источник силы» успешно продолжается осуществление мероприятий.

Как говорится в сообщении Ata Holding, распространенном в четверг, 19 апреля студенты UNEC побывали в отеле Excelsior Hotel & Spa Baku. Визит состоялся при участии студентов факультета экономики UNEC, где директор Центра карьеры Фуад Алиев дал информацию о проекте «Преподаватель - источник силы». Он отметил, что в рамках программы студенты могут близко ознакомиться с трудовой деятельностью. Также Ф.Алиев затронув вопрос постоянной организации Центром карьеры «Делового чаепития», отметил о визитах студентов в престижные компании и встречах с руководителями структур.

HR-менеджер отеля Камран Рзаев дал студентам подробную информацию об отеле Excelsior Hotel & Spa Baku, и отметил, что отель оказывает поддержку развитию человеческих ресурсов в секторе туризма экономики страны. Целью проведения тренингов, стажировки и реализации программ является привитие студентам навыков овладения опытом в секторе туризма.

На встрече HR-менеджер отеля Excelsior Hotel & Spa Baku Камран Рзаев поделился со студентами секретами завоевания успеха в сфере туризма и построения карьеры. В то же время Камран Рзаев сообщил студентам, что студенты, обучающиеся по специальности туризма в UNEC, в течение года регулярно могут проходить практику в отеле. Для получения студентами большого опыта в этой сфере и осуществления успешной деятельности в сфере туризма в отеле разработаны различные интересные программы. Также для студентов создана возможность для прохождения практики в отеле Excelsior Hotel & Spa Baku.

В конце встречи были освещены интересующие студентов вопросы.