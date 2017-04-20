Foreign policy news: Азербайджан и Израиль: между экономическим сотрудничеством и мультикультурализмом

2017-04-20 11:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Израиль и Азербайджан связывают глубокие отношения дружбы и сотрудничества, говорится в статье Джорджии Пилар и Доменико Летициа, опубликованной изданием Foreign policy news.

Джорджия Пилар аналитик в сфере энергетической безопасности и неразрешенных конфликтов на Южном Кавказе. Доменико Летициа является президентом Ассоциации Amici dell'Azerbaigian Centro Sud Italia.

«Известно, что Азербайджан является примером мирного сосуществования людей разных национальностей и религий. Азербайджанское правительство всегда поощряло сосуществование людей разных религиозных групп и свободу, также признанную на конституционном уровне, исповедовать свои убеждения», - говорится в статье. Как страна с мусульманским большинством (примерно 96,9%), Азербайджан исторически имел одну из старейших христианских общин, и сегодня он мирно проживает вместе с огромной еврейской общиной, пишут авторы. С течением времени Азербайджан стал синонимом признания терпимости и взаимного уважения между людьми, которые исповедуют разные религии, говорится в статье.

Это мирное сосуществование положительно влияет на отношениях, которые связывают страну с Израилем, говорится в статье.

«Азербайджан является одной из немногих мусульманских стран, которая поддерживает как экономические, так и культурные отношения с Израилем. В Азербайджане евреи признаны активными членами общества. В декабре 2016 года состоялась встреча между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, которая продемонстрировала исторические отношения между страной с мусульманским большинством и еврейским государством. Нетаньяху выразил благодарность правительству Азербайджана за толерантность к еврейской общине, проживающей в стране», - пишут авторы.

В последние годы отношения между Азербайджаном и Израилем дали много преимуществ для обеих стран, пишут авторы, добавляя, что это относится к энергетическому, медицинскому, сельскохозяйственному, военному и технологическому секторам. Сегодня Израиль является вторым импортером после Италии азербайджанской нефти и участвует в усилиях по диверсификации экономики, продвигаемых правительством Азербайджана для снижения уязвимости экономики от нефтяного рынка, говорится в статье.

Две страны подписали множество соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, говорится в статье.

«Отношения между Азербайджаном и Израилем - это успешное сочетание экономики, дипломатии и благодарности, которое делает интересы двух страны слишком важными, чтобы ими можно было пренебречь. Последние изменения в экономических и дипломатических отношениях между двумя странами представляют собой естественную эволюцию диалога, который уже в конце 90-х годов выглядел многообещающим», - пишут авторы.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)