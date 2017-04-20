Rusya: Türkiye ile ekonomik ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz

2017-04-20 11:07 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, Türkiye ile yaşanan sıkıntılardan dolayı Rusya'nın kaybının her geçen gün büyüdüğünü itiraf etti. Bakan Tkaçev, "Yaklaşık kaybımız 1,5 milyar dolar. Ancak Türkiye olmazsa hayatta kalamayız demek de istemiyorum” açıklamasını yaptı

Rus devlet kanalı Rossiya 24'e konuşan Tkaçev, Türkiye ile ticarette yaşanan krizin çözülmesini umduklarının altını çizdi.

TÜRKİYE İLE NORMALLEŞMEK İSTİYORUZ

İki ülke arasında yaşanan ticari sıkıntılar nedeniyle Rusya'nın 1,5 milyar dolarlık kaybı olduğunu vurgulayan Tkaçev, "Elbette, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLMAZSA HAYATTA KALAMAYIZ..."

Rusya'nın ihracatında yüzde 10'luk payıyla Türkiye'nin çok önemli ve büyük bir pazar olduğuna işaret eden Tkaçev, "Ancak Türkiye olmazsa hayatta kalamayız demek de istemiyorum" yorumunu yaptı.

RESMİ BİLGİ RUSYA'YA ULAŞTI

Rusya Tarım Bakanlığı, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Bakanlığının Rusya'dan ithal edilen tarım ürünlerine yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemesine ilişkin resmi bilginin kendilerine ulaştığını duyurmuştu.

Buna göre Türkiye'nin, Rusya'dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 vergi artışını öngören düzenlemeye geçtiği iddia edilmişti.

YASAK DEVAM EDİYOR

Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye'ye 4,7 milyon ton tahıl ürünü ihraç eden Rusya'nın Türkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.