Азербайджанские дзюдоисты поборются за медали в Варшаве

2017-04-20 11:17 | www.oxu.az | 2

Сегодня четыре азербайджанских дзюдоиста начнут борьбу в чемпионате Европы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на extratime.az, в весовой категории до 60 кг Орхан Сафаров, лидирующий в мировом рейтинге, пропустит первый круг и в следующем раунде встретится с победителем пары Матиаж Трбовк (Словения) – Моритц Плафк (Германия).

В весовой категории до 66 кг Ниджат Шихализаде начнет свое выступление на континентальном первенстве с поединка против Мануэля Шейбеля (Германия) и в случае победы в следующем круге встретится с победителем пары Джаспер Лефевер (Франция) – Христосом Рикомитисом (Кипр).

Лидер мирового рейтинга в весовой категории до 73 кг Рустам Оруджев пропустит первый круг континентального первенства и в следующем раунде встретится с победителем пары Рудольф Куртидис (Кипр) – Андре Сеппа (Эстония). В этой же весовой категории Хидаят Гейдаров также пропустит первый круг и во втором раунде встретится с лучшим из противостояния между Регимантасом (Литва) – Хавьер Рамирес (Испания).

В весовой категории до 81 кг победитель бакинского «Большого шлема» Руфат Исмайлов первую схватку проведет в Варшаве с Кристианом Тонисте (Эстония) и в случае победы в следующем круге встретится с победителем пары Срджан Мрвалжевич (Черногория) – Никон Заборосциук (Молдова).

В весовой категории до 90 кг первым соперником Мамедали Мехтиева на чемпионате Европы станет Йон Думбрава (Молдова), выиграв которого он в следующем круге встретится с победителем пары Тьяго Родригес (Портуалия) – Марко Бубанжа (Черногория).

Еще один наш лидер мирового рейтинга в весовой категории до 100 кг Эльмар Гасымов первую схватку на континентальном первенстве проведет против Филиппа Галанди (Германия) и в случае победы в следующем круге встретится с лучшим в паре Георги Фогаси (Венгрия) – Никитой Сивиридом (Беларусь). Другой азербайджанский дзюдоист Эльхан Мамедов в этой же весовой категории первую схватку проведет против Винченцо Д’Арко (Италия) и в случае успеха в следующем круге сразится с победителем пары Артурс Никофоренко (Латвия) - Кристоф Кронбергер (Австрия).

В весовой категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури первую схватку в Варшаве проведет против Харуна Садиковича (Босния и Герцеговина), выиграв которого в следующем круге сможет встретится с победителем противостояния между Барна Бор (Венгрия) – победитель пары Мациаж Сарнацки (Польша) – Даниель Алерстофер (Австрия).

В женском зачете континентального первенства в весе до 48 кг Аиша Гурбанова в первом круге встретится с Гюлкадер Сентюрк (Турция) и в случае победы может стать соперницей Эвой Жерновицки (Венгрия).

В весовой категории до 52 кг Назякят Азизова в первом круге сразится с Рекой Пап (Венгрия) и в случае успешного преодоления первого барьера в следующем круге встретится с Александра-Ларисой Флориан (Румыния). В остальных весовых категориях женского зачета континентального первенства Азербайджан не представлен.

Н.О.

