Презентация SOCAR Polymer в БВШН

2017-04-20 11:10 | www.trend.az | 2

Компания SOCAR Polymer провела в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) презентацию «Летняя практика – 2017». В мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, генеральный директор ООО «SOCAR Polymer» Фарид Джафаров и сотрудники компании.

Приветствовав гостей, открывший встречу ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов подчеркнул, что реализация проекта SOCAR Polyme, является свидетельством развития ненефтяного сектора, а также экономики Азербайджана в целом. Ректор отметил, что с вводом в строй завода SOCAR Polymer значительно возрастает спрос на инженерные кадры, а для студентов БВШН открываются новые возможности трудоустройства. Эльмар Гасымов выразил уверенность в том, что сотрудничество БВШН с компанией SOCAR Polymer даст новый импульс подготовке высококвалифицированных кадров по специальности «Инженер-химик» и обучению студентов вуза в рамках концепции «непрерывного образования».

Выступая перед собравшимися, Генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров отметил, что рад налаживанию сотрудничества с таким высшим учебным заведением, как Бакинская Высшая Школа Нефти, которая готовит специалистов-инженеров высокого класса, владеющих английским языком. Обучение студентов в БВШН – гарантия успешного будущего промышленности Азербайджана, сказал он. Затем Фарид Джафаров выступил с подробной презентацией о проекте SOCAR Polymer.

Как отмечалось на встрече, в ходе летней практики студенты вместе со специалистами компании принимают участие в производственном процессе с использованием самых передовых технологий и современного оборудования, знакомятся с работой по обеспечению контроля качества и мерами по технике безопасности и охране труда, приобретая ценный практический опыт.

В заключение сотрудники различных подразделений компании SOCAR Polymer ответили на многочисленные вопросы студентов.