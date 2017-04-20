Стали известны победители весенней лотереи Unibank

2017-04-20 11:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена 184 победителей весенней лотереи, проводимой Unibank. Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, в лотерее приняли участие десятки тысяч клиентов, а общее количество шансов на выигрыш составило более 757 000. Победителей определила специально созданная для данной лотереи программа путем случайного выбора.

Выигрыш победителей был распределен в следующем порядке:

-1 человек 1000 АЗН

-3 человека 500 АЗН

-30 человек 100 АЗН

-50 человек 50 АЗН

-100 человек 20 АЗН

«Лотерея Весны» длилась с четвертого марта по 10 апреля. В лотерее принимали участие клиенты, которые совершали покупки с помощью карт Unibanк, или делали транзакции с помощью приложения Unibank Mobile. Каждая транзакция в размере 10 манатов расценивалась как один шанс.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank).