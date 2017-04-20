Стали известны победители весенней лотереи Unibank
2017-04-20 11:17 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Стали известны имена 184 победителей весенней лотереи, проводимой Unibank. Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, в лотерее приняли участие десятки тысяч клиентов, а общее количество шансов на выигрыш составило более 757 000. Победителей определила специально созданная для данной лотереи программа путем случайного выбора.
Выигрыш победителей был распределен в следующем порядке:
-1 человек 1000 АЗН
-3 человека 500 АЗН
-30 человек 100 АЗН
-50 человек 50 АЗН
-100 человек 20 АЗН
«Лотерея Весны» длилась с четвертого марта по 10 апреля. В лотерее принимали участие клиенты, которые совершали покупки с помощью карт Unibanк, или делали транзакции с помощью приложения Unibank Mobile. Каждая транзакция в размере 10 манатов расценивалась как один шанс.
Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank).