В Ясамальском районе на дороги наносят дорожную разметку

2017-04-20 11:23 | www.oxu.az | 2

С целью регулирования движения автотранспортных средств в Баку на улице Саламзаде в Ясамальском районе ведутся работы по нанесению дорожной разметки.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», работы по нанесению разметки завершатся вечером.

«Аналогичные работы с 22:00 вечера будут вестись на Тбилисском проспекте и проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе столицы. Здесь работы продлятся до утра. «Азеравтойол» просит водителей быть внимательными на вышеуказанном участке и пользоваться альтернативными маршрутами во избежание пробок», - говорится в информации.

Н.О.

