В Эр-Рияде заявили о договоренности продлить венское соглашение по нефти

2017-04-20 11:27 | www.trend.az | 2

Страны-производители нефти достигли предварительной договоренности о продлении соглашения о сокращении нефтедобычи, но не при участии всех стран-нефтепроизводителей, заявил в четверг во время нефтяного медиафорума в столице ОАЭ министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих, передает РИА Новости.

"Есть предварительная договоренность, но не со всеми государствами, о продолжении действия соглашения о сокращении нефтедобычи", — отметил аль-Фалих.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

По словам аль-Фалиха, период, на который будет продлено действие соглашения, не важен, потому что остается главная цель — "достигнуть баланса на рынке". "Будет ли это еще шесть, девять или 12 месяцев, это неважно, цель остается прежней — добиться баланса на рынке", — сказал он.

Министр указал, что "приверженность выполнению соглашения в первые три месяца было очень хорошим, но не удалось достигнуть намеченной цели, и еще впереди важный этап".

Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что все страны Персидского залива разделяют обеспокоенность, что будет с отраслью через несколько лет, если наблюдаемое в последние два года сокращение инвестиций в нее продолжится.