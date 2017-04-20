Женщина вновь пробежала Бостонский марафон спустя 50 лет
2017-04-20 11:31 | www.oxu.az | 3
Впервые в истории Бостонского марафона женщина пробежала его снова спустя 50 лет.
Об этом Oxu.Az передает об этом со ссылкой на life.ru.
Выпускница Сиракузского университета, писательница Катрин Швитцер, приняла участие в Бостонском марафоне спустя 50 лет.
Однажды она уже вошла в историю как первая женщина, принявшая участие в забеге, и теперь поставила ещё несколько рекордов, закрепив своё имя на страницах спортивной истории.
C.C.
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