Женщина вновь пробежала Бостонский марафон спустя 50 лет

2017-04-20 11:31 | www.oxu.az | 3

Впервые в истории Бостонского марафона женщина пробежала его снова спустя 50 лет.

Об этом Oxu.Az передает об этом со ссылкой на life.ru.

Выпускница Сиракузского университета, писательница Катрин Швитцер, приняла участие в Бостонском марафоне спустя 50 лет.

Однажды она уже вошла в историю как первая женщина, принявшая участие в забеге, и теперь поставила ещё несколько рекордов, закрепив своё имя на страницах спортивной истории.

C.C.

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