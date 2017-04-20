Во сколько обойдется пошив свадебного платья в Азербайджане? – ВИДЕО

2017-04-20 11:40 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане из-за очень высоких цен на свадебные платья многие невесты их арендуют.

Однако имеется еще один вариант: самостоятельный пошив свадебного платья. Это обойдется дешевле, однако займет много времени из-за выбора дизайна и тканей.

По словам портнихи с 10-летним опытом Наили Ахмедовой, к ней периодически обращаются по поводу пошива платья для невесты.

Портниха рассказала, что оставляет дизайн на усмотрение невесты, а ткани и аксессуары выбирает сама.

Oxu.Az представляет более подробный репортаж xezerxeber.az на эту тему:

У.А.