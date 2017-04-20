Новруз Мамедов: Одним из факторов, осложняющих ситуацию по нагорно-карабахскому конфликту, являются препятствия извне эффективной деятельности Азербайджана в этом направлении

2017-04-20 11:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Одним из факторов, осложняющих ситуацию в связи с нагорно-карабахским конфликтом, является наличие препятствий, чинимых извне осуществлению нами эффективной деятельности в этом направлении. Об этом говорится в статье заместителя руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующего отделом по внешним связям Новруза Мамедова, опубликованной в официальной прессе.

Часть территорий Азербайджана оккупирована Арменией, и во внешнеполитическом курсе страны вопросы процесса урегулирования конфликта и обеспечения прав человека должны рассматриваться во взаимосвязи. В этом отношении вопрос применения международных норм становится составной частью такой главной задачи, как обеспечение территориальной целостности страны. Одним из факторов, осложняющих ситуацию, является постоянное наличие препятствий, чинимых извне осуществлению нами эффективной деятельности в этом направлении, отметил Новруз Мамедов.

Как отмечается в статье, здесь в определенной степени ощущаются попытки создать замкнутый круг. От Азербайджана требуется обеспечение основных прав и свобод населения, а с другой стороны создаются препятствия попыткам страны создать для этого благоприятную международную среду.

С периода обретения независимости Азербайджан всегда становился свидетелем создания искусственных проблем, говорится в статье.