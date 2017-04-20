В Азербайджане ужесточаются штрафы за незаконные аборты

2017-04-20 11:46 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане изменяется наказание за проведение хирургических операций для лишения человека способности к воспроизведению потомства без его согласия, а также для предотвращения беременности. Также увеличиваются штрафы за незаконные аборты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в Уголовный кодекс предлагаются изменения.

В настоящее время за проведение на человеке медицинской стерилизации, то есть за лишение способности к воспроизведению потомства без его согласия, или же прерывание беременности предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 манатов, либо до двух лет исправительных работ или же тюремное заключение сроком до 3 лет с запретом занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого запрета.

Согласно новому проекту, за это деяние штрафов уже не будет, а другие меры наказания останутся в силе.

Наряду с этим, если данное деяние по неосторожности привело к смерти человека или нанесению тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, то за это предусмотрен штраф от 1000 до 5000 манатов, либо до двух лет исправительных работ или же тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет с запретом занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого запрета.

Согласно новому проекту, если данное деяние по неосторожности привело к нанесению тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, то за это предусмотрено до двух лет исправительных работ или же тюремное заключение сроком от 2 до 4 лет с запретом занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого запрета.

Если данное деяние привело к смерти человека, то за это предусмотрено тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет с запретом занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого запрета.

Кроме того, в новом законопроекте увеличены штрафы за незаконные аборты.

Согласно предложениям, если врач провел аборт вне медицинского учреждения, то за это предусмотрен штраф на сумму от 500 до 1000 манатов (в настоящее время 200 манатов) или же до 6 месяцев исправительных работ.

За совершение аборта человеком без высшего специального медицинского образования предусмотрен штраф на сумму от 1000 до 1500 манатов (в настоящее время 300 манатов), либо от 360 до 400 часов общественных работ или же до года исправительных работ.

Если данное деяние по неосторожности привело к нанесению тяжкого вреда здоровью, то за это предусмотрен штраф на сумму от 2000 до 3000 манатов (в настоящее время 300-500 манатов), либо до 2 лет исправительных работ, или же тюремное заключение сроком до одного года с запретом занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без такого запрета.

Отметим, что данные изменения в Уголовный кодекс будут обсуждены на пленарном заседании Милли Меджлиса 25 апреля.

А.С.

