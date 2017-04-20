Армения продолжает присваивать материальные и нематериальные ценности Азербайджана - глава агентства по авторским правам

2017-04-20 11:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Присваивая материальные и нематериальные ценности Азербайджана и других народов Армения всячески пытается доказать свои территориальные претензии, сказал в четверг журналистам глава агентства по авторским правам Азербайджана Камран Иманов.

По словам Иманова, не считаясь с решениями, принятыми соответствующими международными структурами, Армения и не желает освобождать оккупированные территории и пытается сохранить статус-кво.

Решения, принятые международными структурами в поддержку территориальной целостности Азербайджана, никак не влияют на Армению, сказал глава агентства.

«В результате наше материальное и нематериальное наследие присваивается. Армянское воровство, было, есть и будет. Оно связано с тем, что страна оккупант хочет обосновать свои претензии на захваченную территорию, и занимается присвоением материального и нематериального наследия, как Азербайджана, так и других народов", - сказал Иманов.

По словам главы агентства, 23 апреля объявлено ЮНЕСКО всемирным днем книг и авторского права, а Всемирная организация по интеллектуальной собственности (ВОИС) объявила 26 апреля - международным днем интеллектуальной собственности. Агентство по авторским правам неоднократно проводило мероприятия по защите прав интеллектуальной собственности и авторского права.

"Сегодня по инициативе агентства и ВОИС в Баку проходит международный семинар, посвященный обсуждению проблем и пустот, возникающих в сфере цифровых изданий и изучению международного опыта в этой области. Кроме того, 26 апреля в Баку также состоится семинар, посвященный армянскому плагиату и фальсификациям, где будут обнародованы новые данные из новых источников. Проведение сегодняшнего мероприятия в Азербайджане не удивительно. Международные структуры высоко оценивают роль Азербайджана среди других стран членов ВОИС: Азербайджан входит в число 40 стран в исполнительном комитете, в бюджетном комитете. Представитель из Азербайджана является заместителем председателя международной договоренности по авторскому праву ВОИС",- сказал Иманов.

В рейтинговых документах, в том числе и в рейтинге Давосского форума, по словам Иманова, Азербайджан по защите авторского права среди стран СНГ является лидером и занимает первое место среди стран Южного Кавказа.

"Цифровая революция открывает для издателей новые возможности, расширяет аудиторию читателей. Поэтому перед издателями возникает два важных принципа: первый заключается в уважении прав авторов, второй предусматривает свободу деятельности издателей. Рынок цифровых изданий постоянно расширяется в мире. Например, в Европе общее число цифровых изданий, электронных книг достигает 15 процентов от всей печатной продукции, читателям предлагается 2,5 миллиона электронных книг. Общий объем рынка оценивается в 114 миллиарда евро",- сказал Иманов.

В Азербайджане, по словам главы агентства по авторским правам, как минимум шесть изданий осуществляет деятельность в продаже электронных книг, кроме того, 79 газет и журналов наряду с их печатной версией выпускаются также и в цифровом формате.

"В обращении ЮНЕСКО говорится, что книги своей инклюзивностью и открытостью охватывают всех, являсь самым важным инструментом в просвещении общества знаний. Девиз же ВОИС - "Инновации это повышение качества жизни". Эти два обращения касаются каждого, в том числе 250 тысяч депортированных азербайджанцев из Армении и 750 тысячи вынужденных переселенцев азербайджанцев, изгнанных со своих же земель",- сказал Иманов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Гусейн Велиев)