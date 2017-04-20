Доля газа из Азербайджана и Туркмении на рынке Европы к 2020 году вырастет до 8%

2017-04-20 11:50 | www.apa.az | 4

Доля «Газпрома» на рынке Европы до 2020 года достигнет 38%.

Как отметил управляющий директор консалтингового агентства IHS Markit Майкл Стоппард, рост будет плавным — по 1% в год до 2020 года. «Сейчас мы видим взрывной интерес к российскому дешёвому в добыче газу со стороны многих центрально-европейских стран. Это заставляет полагать, что новые ресурсы, к примеру с шельфа Азербайджана или Туркмении, вряд ли смогут уменьшить его долю на рынке. Так, доля каспийского газа — из Азербайджана и Туркмении — к 2020 году вырастет с нынешних 2% до примерно 8% рынка», — говорит М.Стоппард.