В Иране перевернулся автобус: Есть погибшие

2017-04-20 11:54 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 11 человек погибли, после того как автобус с 30 пассажирами перевернулся в Иране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает агентство IRNA.

«Семь человек погибли на месте, еще четверо скончались от полученных травм, после того как были доставлены в больницу», - заявил заместитель центра неотложных ситуаций города Себзевар Хади Аббас Абади.

По данным агентства, автобус направлялся из города Мешхед в Исфахан. Точная причина аварии пока не установлена, но первоначальные данные указывают, что инцидент произошел после того, как грузовик, ехавший перед автобусом, неожиданно сделал маневр, что привело к столкновению.

С.С.

