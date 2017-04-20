До начала V Азиатских игр осталось 150 дней (Интервью)

2017-04-20 11:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Интервью атташе посольства Туркменистана в Азербайджане Атамурата Баллыбаева агентству Trend в преддверии V Азиатских игр - самого масштабного спортивного события в истории Туркменистана

- Какая подготовительная работа ведется на сегодня в Олимпийском городке для проведения V Азиатских игр в Ашхабаде?

- Олимпийский комплекс города Ашхабад, который станет местом проведения Азиатских игр в 2017 году, является уникальным спортивным объектом в Центральноазиатском регионе.

Реализация этого грандиозного проекта призвана способствовать дальнейшему активному развитию спорта высших достижений и Олимпийского движения в Туркменистане, укреплению международного авторитета страны как спортивной державы. Уникальный комплекс, инициатива создания которого принадлежит лидеру нации Гурбангулы Бердымухамедову, включает в себя более 30 объектов спортивной и другой соответствующей инфраструктуры.

Один из этих объектов - монорельсовая дорога протяженностью 5180 метров, охватывающая обширную территорию городка и связывающая между собой его спортивные сооружения. На протяжении ее маршрута предусмотрен ряд оборудованных надлежащим образом станций оригинального дизайна.

Во внушительном перечне объектов городка - новый Олимпийский стадион на 45 тысяч зрителей, крытый велотрек на 6 тысяч мест, крытые арены на 5 тысяч и 15 тысяч зрителей, предназначенные для состязаний по спортивным единоборствам и другим видам спорта, крытая легкоатлетическая арена на 5 тысяч мест, крытый водный комплекс на 5 тысяч мест и открытый бассейн, крытый и открытый теннисные корты соответственно на 4 тысячи и 2 тысячи зрительских мест, многопрофильные спортивные площадки с трибунами на 1000 мест и открытые площадки для командных видов спорта, а также малые и большие тренировочные залы.

Все спортивные сооружения этого многопрофильного комплекса отвечают международным стандартам и современным требованиям, предъявляемым к объектам подобного рода. Одним словом, здесь создаются все необходимые условия для успешного проведения Игр и дальнейшего активного использования спортивных объектов городка как арен для международных состязаний.

- Хотелось бы узнать, какие тестовые соревнования пройдут в Олимпийском комплексе?

- В рамках тестового цикла «Inspiring Ashgabat» в ближайшие дни будут проведены чемпионат Азии по тяжелой атлетике, чемпионат Азии по кикбоксингу по версии WAKO и международные соревнования по плаванию на короткие дистанции.

Проведение двух чемпионатов Азии свидетельствует о высоком спортивном статусе Ашхабада и станет важным этапом подготовительной работы к стартующим в сентябре Играм.

Впервые в ашхабадском Олимпийском городке пройдут сразу несколько международных соревнований. Это даст возможность протестировать готовность многофункционального спортивного кластера к Играм.

Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике состоится 23-29 апреля. На турнире будут разыграны 144 комплекта медалей во всех весовых категориях по общим результатам в толчке и рывке. О статусности предстоящего турнира говорит тот факт, что по итогам Рио-2016 спортсмены из Азии в этом виде спорта завоевали 31 медаль из 45.

Чемпионат Азии по кикбоксингу пройдёт с 26 по 30 апреля в спортивном комплексе боевых искусств. В течение 5 дней за награды будут бороться спортсмены из 20 стран. Будут разыграны 354 комплекта медалей. Представительный состав участников турнира не оставляет сомнений в том, что любители этого вида спорта станут свидетелями захватывающих поединков.

26-27 апреля состоится международный турнир по плаванию на короткие дистанции в индивидуальном разряде и эстафете, в котором примут участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Афганистана.

Тестовые турниры – важная имиджевая составляющая подготовки к Азиаде-2017. Они призваны привлечь интерес к стране, к той впечатляющей работе, которая проводится для популяризации спорта высоких достижений и утверждения принципов здорового образа жизни. Кроме того, мероприятия «Inspiring Ashgabat» дадут возможность туркменистанцам познакомиться с объектами Олимпийского городка, погрузиться в воодушевляющую атмосферу спортивных побед.

- Каковы особенности V Азиатских игр?

- Отличительной особенностью V Азиатских игр является тот факт, что, наряду с 45 странами Азии, в соревнованиях впервые примут участие спортсмены из 17 государств Океании. Проведение Игр в таком формате откроет новую страницу в истории мирового спортивного движения, будет способствовать его расширению и укреплению в интересах миллионов людей в разных частях планеты.

В V Азиатских играх примут участие около 6 тысяч спортсменов, которые будут состязаться по 21-й спортивной дисциплине. Ожидается прибытие порядка 30 тысяч зарубежных гостей, сотен представителей средств массовой информации. Игры пройдут под девизом «Здоровье. Воодушевление. Дружба». Все участники предстоящих соревнований почувствуют гостеприимство и радушие туркменского народа, в традициях которого всегда особое место занимало уважение к гостям.

- Одним из интересных этапов Азиады является конное шествие на ахалтекинских скакунах. На каком этапе находится это шествие?

– В настоящее время участники многодневной конной эстафеты преодолели больше половины своего маршрута и обозначенного времени. До начала V Азиатских игр осталось ровно 150 дней.

Приметы приближения Игр сегодня повсюду в Туркменистане. Проезжая по улицам Ашхабада, можно увидеть символы Игр «Ашхабад – 2017» на всех рекламных щитах, фасадах зданий. В обществе царят воодушевление и ожидание приближающегося большого спортивного праздника. За последние полгода подготовка к Азиаде обрела широкий международный резонанс и внимание.

В целях обеспечения ее высокого организационного уровня туркменские специалисты сотрудничают с известными зарубежными компаниями, имеющими богатый опыт в проведении крупнейших на планете спортивных мероприятий, с международными профильными организациями. Тесное партнерство связывает Туркменистан с Олимпийским советом Азии, налажены профессиональные контакты с Национальными Олимпийскими комитетами различных государств, спортивными федерациями.

- Каковы успехи туркменских спортсменов за последнее время?

- В течение марта 2017 года спортсмены Туркменистана завоевали в общей сумме 83 медали (34 золотых, 22 серебряных и 27 бронзовых), участвуя в крупнейших международных состязаниях. Для сравнения можно отметить, что за тот же период 2016 года были завоеваны 44 медали (18 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых), то есть, это рост почти вдвое. Всего за первый квартал текущего года атлеты нашей страны завоевали в общей сложности 219 медалей (93 - "золото", 56 - "серебро" и 70 - "бронза"), что на 261 процент превышает аналогичный показатель прошлого года.

«Ашхабад-2017» – V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся 17-27 сентября 2017 года.

На протяжении 12 дней в 15 сооружениях пройдут соревнования по 21 виду спорта: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велоспорт (трек), плавание, баскетбол 3х3, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, тхэквондо, спортивные танцы, кикбоксинг, борьба на поясах, бильярд, конкур, туркменская национальная борьба гореш, спортивная борьба.

В 2010 году Олимпийским советом Азии было принято решение о проведении V Азиатских игр в городе Ашхабад. Исполнительный комитет по подготовке к V Азиатским играм совместно с Олимпийским советом Азии организуют и проведут данные состязания.