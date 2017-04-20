МЭПР: Горные реки Азербайджана могут выйти из берегов

2017-04-20 12:00 | www.oxu.az | 3

Этой зимой процесс формирования снежного покрова в горных и предгорных частях азербайджанской территории Большого и Малого Кавказа в отличие от предыдущих лет начался 17-19 октября. Данный процесс с перерывами продолжился в 3-й декаде октября и в первой половине 3-й декады ноября.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в прогнозе Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов в связи с определением снежных и водных запасов страны.

В связи с выпадением снега в декабре минувшего года, январе и первой половине февраля текущего года в горных и предгорных зонах сформировался еще больший, стабильный снежный покров. В высокогорных зонах было морозно, что привело к сохранению снежного покрова. Это сыграет основную роль в формировании периода половодья.

Однако умеренная погода в марте и относительное повышение температуры в его 3-й декаде привело к таянию снега в средне- и высокогорных зонах, что привело к уменьшению снежных запасов. В результате работ по измерению снега в этом году в речных бассейнах Большого и Малого Кавказа было выявлено, что выпавших этой зимой снег превышал многолетнюю норму и прошлогодний показатель.

Несмотря на то, что запасы снега в этом году превышают норму, а осадки в весенние месяцы будут меньше нормы, из-за ливней в период половодья некоторые реки Большого и Малого Кавказа могут выйти из берегов.

Ожидается, что количество осадков в весенне-летние месяцы (апрель-май-июнь) будут близки или несколько ниже многолетней нормы, средняя температура воздуха будет превышать норму на 0,5-1 градус.

Н.О.