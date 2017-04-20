Facebook облегчает процедуру жалоб на материалы

2017-04-20 12:06 | www.oxu.az | 3

Facebook изменит процесс подачи жалоб на публикации, чтобы пользователи смогли подать их «легко и быстро».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, об этом сообщил вице-президент Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски.

По его словам, это сделано для предотвращения публикации в соцсети материалов, подобных live-трансляции убийства в Кливленде в США, которая была доступна в Facebook в течение двух часов.

Инцидент в Кливленде (штат Огайо) произошел в воскресенье, 16 апреля. Стивенс застрелил пожилого мужчину на улице в городе, ведя трансляцию преступления через Facebook Live. В тот же день его объявили в розыск. Полиции удалось обнаружить его в понедельник, 18 апреля, в соседнем штате Пенсильвания. После преследования полицией Стивенс покончил с собой.

Н.О.

