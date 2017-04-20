В Узбекистане увековечена память азербайджанского поэта Ихтияра Рзы (ФОТО)

2017-04-20 12:07 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте, в рамках проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана состоялось открытие барельефа и мемориальной доски на фасаде дома в Ташкенте, где долгое время жил известный азербайджанский поэт, член Союза писателей Узбекистана Ихтияр Рза.

Автором барельефа является известный скульптор Узбекистана, профессор Марина Бородинова.

В церемонии участвовали сотрудники посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра, активисты азербайджанской диаспоры Ташкента, члены общества дружбы «Узбекистан-Азербайджан», члены семьи поэта, представители СМИ.

Директор Культурного центра Самир Аббасов в своем выступлении рассказал о творчестве поэта. Он напомнил, что в прошлом году по проекту Азербайджанского культурного центра состоялось открытие мемориальной доски на доме известного азербайджанского художника Юсифа Гусейнова, работавшего в Узбекистане. Дипломат сообщил, что проекты по увековечению памяти азербайджанцев, внесших значительный вклад в развитие культурных взаимоотношений и дружбы между двумя странами, будут продолжены.

Председатель азербайджанской диаспоры Ташкента Фирдовси Гусейнов, ученый Сахават Оджиев, узбекский поэт Тахир Гаххар рассказали об основных моментах деятельности Ихтияра Рзы, в творчестве которого нашли отражение темы Родины, свободы, человеческого счастья. Его произведения «Ветен», «Ана юрдум Туркюстаным», «Маним Олкам», «Манимсан» и другие любимы и популярны в Узбекистане.

(Автор: Демир Азизов)