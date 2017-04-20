В Уджаре найдено тело экстрасенса, пропавшего без вести 4 месяца назад

2017-04-20 12:12 | www.apa.az | 3

В Уджаре найдено тело пропавшего без вести экстрасенса.

Как сообщает местное бюро АПА, тело жителя села Газиан Халила Али оглу Алиева (1935 г.р.) было найдено сегодня утром на территории этого села. В настоящий момент правоохранительные органы проводят осмотр местности.

Напомним, Х.Алиев пропал без вести в ночь с 29 на 30 декабря минувшего года. На следующий день его сын Галиб Алиев обратился в полицию с заявлением о его пропаже. Х.Алиев раньше работал парикмахером, а в последнее время занимался гаданием.