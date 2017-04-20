Тестовый поезд Украины и Ирана пройдет по территории Азербайджана

2017-04-20 12:13 | www.apa.az | 3

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран.

Как заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана. «Тестовый поезд сообщением Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года. Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока», - сказал министр.

В.Омелян также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.