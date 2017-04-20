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В Азербайджане поющий пастух в одночасье стал героем соцсетей – ВИДЕО

2017-04-20 12:12 | www.oxu.az | 3

Он поет, самозабвенно закрыв глаза, и звонкий голос эхом отдается в горах.

Bax, gəlib ilk bahar,

Qaynayır sular.

Gör, nələr söyləyir

Quşların səsi?

Ürəyimdə şirin,

Ən xoş arzular, arzular.

Dilimdən düşməyir,

Dilimdən düşməyir,

Sevgi nəğməsi.

Парвин Сафаров – 27-летний пастух из села Гачаг Нефтчалинского района в одночасье прославился, став героем соцсетей благодаря видео, в котором он исполняет песни, являющиеся жемчужинами музыкального искусства Азербайджана, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

У него нет музыкального образования, но его исполнению могли бы позавидовать некоторые певцы, поющие исключительно под фонограмму, но самонадеянно называющие себя «профессионалами».

Сам Парвин в интервью Xəzərxəbər говорит, что не учился пению специально, но благодаря своему тонкому музыкальному слуху может безошибочно перепеть любую песню, лишь раз ее услышав.

Интерес к музыке у него возник еще в 9-ом классе, но из-за того, что пришлось заняться хозяйственной деятельностью, у него не получилось заниматься любимым искусством.

«Я родился и вырос в селе, никуда отсюда не выезжал. Не учился этому специально, но очень мечтаю выучиться и выйти на профессиональную сцену», - рассказывает Парвин, который пока просто записывает свое исполнение на мобильный телефон и выставляет видео в интернет.

Молодой человек больше предпочитает классику: «Я слушаю песню, а потом точно так же ее перепеваю».

И, хотя до большой сцены еще далеко, благодаря своему таланту Парвину уже удалось завоевать пусть не очень большую, но благодарную аудиторию.

A.C.

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