В Албании не смогли избрать нового президента из-за отсутствия кандидатов

2017-04-20 12:19 | www.oxu.az | 3

Первый раунд президентских выборов в Албании окончился в связи с отсутствием кандидатов на пост главы государства, заявил спикер албанского парламента Илир Мета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообшает Албанское телеграфное агентство.

«Комитет сегодня заседал в соответствии с процедурой парламента и постановил, что не имеется ни одного выдвинутого кандидата. При данных обстоятельствах комитет, согласно конституции, представляет участникам пленарного заседания соответствующий отчет, с чем завершается первый тур выборов президента», - заявила председатель парламентского правового комитета Василика Хуси.

Отмечается, что Мета обратился к депутатам с предложением о созыве очередного заседания с целью определения даты второго круга выборов.

C.C.

