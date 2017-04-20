ПАСЕ превратило Европу в континет свободный от смертной казни - докладчик

2017-04-20 12:18 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Совет Европы не допустит восстановления смертной казни, ни в одной из стран-участниц организации, об это сказал докладчик ПАСЕ по вопросу отмены смертной казни Ивс Крушен (Yves Cruchten), комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте ПАСЕ.

По его словам, ни в одной из 47-ми стран, Совета Европы - смертная казнь не применяется, отмена данного вида наказания является основным принципом членства в СЕ.

«ПАСЕ помогло Европе превратится в континент свободный от смертной казни, введением моратория на подобные приговоры, Совет Европы не допустит никаких отступлений от этого правила» - сказал Ивс Крушен

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)

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